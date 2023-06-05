林務局羅東林區管理處斥資逾2千萬元、歷經3年，打造2組太平山國家森林遊樂區人氣機械遊樂設施「新式蹦蹦車」，將於6月13日上午9時舉辦啟程活動，同步推出首發車紀念車票限量500張，林管處歡迎遊客前往購票搭乘，一同見證新型蹦蹦車穿越山林的歷史片刻。

太平山遊樂區超夯蹦蹦車為昔日山地運材軌道車，伐木結束後，1991年起依據機械遊樂設施管理辦法轉型為載運遊客的小火車，迄今已營運30年，行駛在太平山莊及茂興之間，全長約3公里，是條兼具歷史人文與生態價值的旅遊路線，其主要行駛的蹦蹦車為3號車及5號車。

為營造友善乘車空間，每列車將附掛1節無障礙客車廂，因此每列車的售票座位由過去的90位調整為81位。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林管處為了提升遊客搭乘的安全及舒適性，打造6號和7號2組新式列車；新式蹦蹦車除了延續原有蹦蹦車的黃色造型外，機車頭改採用通過歐盟四期環保柴油引擎，提升車輛動力性能，降低行車污染及噪音；另增設機車頭自力復軌系統、連動式煞車系統及行車紀錄器等設備，以提升行車安全性。

林管處進一步說明，新式列車還增設乘客緊急求救鈴、車上廣播系統，因應車輛行駛過程中發生突發狀況緊急應變所需；為營造友善乘車空間，每列車將附掛1節無障礙客車廂，因此每列車的售票座位由過去的90位調整為81位，且新車輛經現場工作團隊多次行駛測試，已取得宜蘭縣政府所核發使用執照。

太平山遊樂區將在13日上午9時舉辦蹦蹦車新車啟程活動，第一班次首發車為上午10時30分啟程，當日現場上午7時開始購票，全票180元、優待票120元。