中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧5日在北京會見新黨主席吳成典等一行人。據新華網引述王滬寧表示，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定支持新黨等台灣愛國統一力量，堅決反對台獨分裂和外來干涉，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，促進兩岸交流合作、融合發展，推動兩岸同胞攜手奮鬥，共同致力於中華民族偉大復興。

會見中，王滬寧表示，充分肯定新黨長期以來為推動兩岸關係發展、促進和平統一作出的積極貢獻。他表示將全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，廣泛團結台灣同胞，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

吳成典則表示，統一是歷史大勢，只有統一，台灣才有出路。新黨旗幟鮮明主張和平統一，堅決反對台獨和外部勢力介入兩岸事務，強調兩岸同胞都是中國人，應攜手促進和平統一、民族復興。

王滬寧表示，實現中華民族偉大復興，是兩岸同胞的共同責任，是全體中華兒女的共同使命。「和平統一、一國兩制」是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

他說，推動兩岸關係和平發展和祖國和平統一，根本目的是要增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往。台獨是分裂國家的嚴重罪行，是走不通的絕路，只會給台灣同胞帶來深重災難。