身為土耳其慈濟志工的穆斯林胡光中多年前因緣際會找到一本500年的手抄《古蘭經》，便放在台灣家中典藏，直到3年前送給證嚴法師時才發現書本裡的紙張，因不耐台灣濕熱氣候正遭到蟲蝕，經國立臺灣圖書館「圖書醫院」費時3年終將書本修復完成，今與復刻本一同呈現給證嚴法師。

身為土耳其慈濟志工的穆斯林胡光中3年前將遭蟲蝕的500年手抄《古蘭經》（左），交由國立臺灣圖書館「圖書醫院」修復，歷經3年時間終於完成，今與復刻本（右）一同呈現給證嚴法師。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈濟基金會表示，這本手抄《古蘭經》是胡光中多年前為了伊斯蘭研究學會跟臺灣博物館合辦的伊斯蘭文化展，在土耳其遍尋很久才找到，展出後一直珍藏在台灣的家中，並在2020年7月送給證嚴法師。

身為土耳其慈濟志工的穆斯林胡光中3年前將遭蟲蝕的500年手抄《古蘭經》，交由國立臺灣圖書館「圖書醫院」修復，歷經3年時間終於完成。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

胡光中分享，當時購入書本的時候狀況還沒有這麼糟糕，展出單位也有再經過除蟲、冷凍處理，且展出後便放在防塵箱珍藏，但因台灣氣候潮濕，當再拿出來時，竟發現書本正受到蟲蝕，如果沒有拿出送給上人，這本書可能就會在防塵箱裡慢慢被蟲蝕。

身為土耳其慈濟志工的穆斯林胡光中3年前將遭蟲蝕的500年手抄《古蘭經》，交由國立臺灣圖書館「圖書醫院」修復，歷經3年時間終於完成。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

證嚴法師見書籍狀況隨即萌生修復念頭，同年由胡光中與同為慈濟志工的時任國臺圖副館長吳英美，將古書交給圖書醫院，經35個月的整修，終於在昨天完成包含500頁內頁與封面，及數位化的複製本，今天由現任館長曹翠英率領修復團隊，與慈濟志工們一同呈現給證嚴法師。

身為土耳其慈濟志工的穆斯林胡光中3年前將遭蟲蝕的500年手抄《古蘭經》，交由國立臺灣圖書館「圖書醫院」修復，歷經3年時間終於完成。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

曹翠英表示，《古蘭經》是伊斯蘭教的重要經典，此次修復的古書是國臺圖第一本最古老西方古籍，代表一種歷史的高度及專業能力的肯定，期望透過修復讓它「修舊如舊」，保存歷史文化的傳承，並增加年輕人關注古籍修復的動機。

「圖書醫院」修復師徐美文則說，這本《古蘭經》有火燒、泥土的痕跡，推測它歷經戰爭與地震，且書頁裡有疑似血跡、泥土、花瓣、男性毛髮、植物種子，最多的是還在侵蝕書本的菸甲蟲。

徐美文坦言，當初接下這項任務時內心其實很忐忑，後經評估書本紙張是唐朝傳到大食造紙技術所抄製的「麻紙」，就比較有信心，雖然找紙、染紙花很多時間，但確認紙張後就可以調整修復方式，整個過程的心路歷程就是「遇到困難就是解決它」。

吳英美則感恩當時的館長鄭來長慨然允諾無償修復，希望藉由這本西洋古籍的修復，提升圖書醫院的能見度，並讓團隊修復技更上一層樓。