經貿外銷維繫台灣命脈，但最近幾個月的貿易外銷數字呈現連八黑。國民黨立委賴士葆指出，6月1日簽訂的「台美21世紀貿易倡議」是關乎台灣經貿的重要協議，但因為蔡政府蓄意逃避立法院的審查，讓人擔心將來很多國內產業受到不公平待遇，屆時將求訴無門。他質疑當年太陽花抗議服貿黑箱，如今卻便宜行事不讓立法院審查，跳過國會監督違背程序正義。也無法解釋為什麼美國主導的「印太經濟架構」不讓台灣加入。

賴士葆今(5日)發文指出，「台美21世紀貿易倡議」被蔡政府宣稱1979年以來台北雙方最具規模、最全面性的貿易談判，其結果象徵台美經貿關係歷史性的里程碑。鋪天蓋地聳動的描述，然而究其內容真的很空洞。雙邊協議談判最重要的就是關稅優惠與市場進入等實質關鍵問題，完全沒有觸及，也不見大家都在關注的避免雙重課稅的問題，也就是沒有任何實質利益，看不到對農漁民和廣大的中小企業有什麼直接具體的幫助。

賴士葆強調，大家都心知肚明所謂的資訊交換、加速通關、反貪腐等這些倡議會給台灣什麼直接利益，更別提我們為了經貿談判先付上犧牲全民健康的萊豬進口的代價。蔡政府這幾年執政黑箱作業的惡習變成慣例，包括教育部封存蔡英文的論文30年、衛福部封存疫苗採購過程30年、EUA審查調查報告封存5年。過去要與他國簽訂協議都經立法院審議，這次卻跳過國會監督，這完全違背程序正義。

賴士葆質疑，當年蔡英文與太陽花抗議服貿ECFA黑箱作業，堅持必須經過立法院實質審查，如今的便宜行事不讓立法院審查，完全沒有正當性。自我感覺良好的認為這個倡議就是往CPTPP和FTA推進，無法解釋台美關係有史以來最好，為什麼美國主導的「印太經濟架構」不讓台灣加入。不明白犧牲程序正義不讓國會審查的後果，對於這個倡議有什麼助益？