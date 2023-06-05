雲林縣政府5日舉行「雲林縣政府112年第1次性別平等委員會」會議，縣長張麗善特別出席，感謝新聘委員願意奉獻專業與專長，讓雲林成為性別平等大縣，同時指示各局處建立被信任的申訴管道與支持資源，接住所有遭受歧視，甚至遭受性騷擾被害人，予以全方位保護與支持。

張麗善表示，面對性別歧視與性騷擾沒有人是局外人，每個人都必須能夠感同身受，為被害者撐起保護傘，透過法律管道、申訴管道，或是民事、刑事保護被害人，協助他們討回公道，協助他們走出被傷害的陰霾。

張麗善要求各局處、各相關單位務必建立讓被害人安心、安全與信任管道，並且讓受到不當對待的人，可以在第一時間申訴，找到必要援助，受理單位必須保護被害者隱私，避免被害者受到2次傷害，不容許有隱暱、施壓或姑息養奸等情事。

縣府社會處處長林文志說，新一屆性別平等委員會19名委員中，包含相關領域專家學者、婦女及身障團體代表，並邀請不利處境身分及多元性別代表擔任委員，盼未來雲林在推動各項業務上，更具性別濃度。

林文志指出，縣府現由勞動暨青年事務發展處、教育處、衛生局及環境保護局，分別擔任4大工作小組「權力經濟與福利組」、「教育媒體與文化組」、「人身安全與醫療照顧組」及「環境能源與科技組」的祕書單位，形成跨局處性平業務溝通管道，幫助縣府在各項業務推動上，更加具備性別友善概念。

另為強化各局處主管更加具備性別意識，縣府各單位及所屬1級機關性別聯絡人，自2022年起提升至副主管層級，協助督導單位推動性平業務，凝聚局處內部科室意見及共識，使業管事項結合性別意識，形成性別平等業務內容，匯聚各局處之力，讓雲林縣成為性別友善城市。