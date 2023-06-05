2023法國網球公開賽5日進入第9天賽程，在席夢·馬蒂厄球場前兩場賽事可以看到台灣選手的身影，首場是女雙16強賽，法國地主組合柯內特（Alize Cornet）／帕芮（Diane Parry）對抗寶島姊妹檔組合詹詠然／詹皓晴，雙方力戰三盤，雙詹7比5、5比7、6比1勝出，進攻8強。

這場比賽因為有地主選手出賽，只要是柯內特／帕芮出現好球，全場就響起如雷歡呼聲，雙方多次網前短兵相接，考驗選手反應及技巧，也讓球迷看的相當過癮，而兩位地主選手打起來情緒也比較多，場上反應、表情也比較大。

一開始詹詠然／詹皓晴非受迫性失誤較多，也打得比較辛苦，第3局就面臨破發點危機，所幸順利守下，第7局輪由詹皓晴發球，這局雙方你來我往分數緊咬，歷經了5次「丟士」雙詹遭到破發，所幸第10局和第12局雙詹都破發，率先搶下一盤。

第二盤前段雙方各互破一次發球局，接下來一直互保，第11局詹詠然／詹皓晴在發球局再度面臨危機，0比40被對手逼出3個破發點，雙詹化解了兩個，最後還是無奈被破，氣勢起來的法國組合趁機保發，也扳平盤數。

第三盤前4局雙方有3局互破，詹詠然／詹皓晴因多一次破發取得局數領先，第5局詹詠然發球時，有一分帕芮回擊出界氣到摔拍，這一局詹詠然穩穩保發，持續穩住領先位子，而法國組合因為幾次回擊出界更加心浮氣躁，最後一分又是出界，雙詹經過將近2個半小時激戰收下8強席次。