澎湃新聞報導，受5月美國非農資料遠超預期影響，美元指數走高並站穩104關口，拖累非美貨幣走貶。人民幣兌美元在岸市場5日開盤即跌破7.1元關口，隨後進一步走低並跌破7.11元和7.12元關口，盤中最低至7.1213元，在岸人民幣官價收報7.1185元，較上一交易日跌435個基本點，再創逾半年低點。

反映國際投資者預期的人民幣兌美元離岸價5日同步下挫，一度跌破7.13元關口。

不過中間價5日報價上揚。人民幣兌美元中間價5日報7.0904元，較上個交易日報價7.0939元升35個基本點，為連續第二日上揚。

中信證券宏觀團隊指出，當前仍然維持美國聯準會在6月議息會議上停止升息的判斷。當前就業市場韌性仍存，但包括PMI等其他經濟數據喜憂參半，預計在此環境中，10年期美債殖利率和美元指數短期仍將分別在3.6％和103以上高位震盪。

中銀證券首席經濟學家徐高在最新研報中指出，最近兩個月，儘管人民幣相對美元明顯走貶，但人民幣兌美元中間價並未明顯偏離上一日收盤價。看起來，目前中國人民銀行還不是很擔心當前人民幣的貶值。因此，如果美元指數進一步走強，人民幣還可能會進一步貶值。但徐高也說，人行手中還有中間價及結匯操作兩大影響匯率的有力手段可用而未用，所以目前人民幣的貶值仍高度可控。