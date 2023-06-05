地方期盼許久，連結台中大肚區與彰化和美鎮的大肚、和美大橋今年初開始施工，內政部長林右昌5日下午至大肚區工地視察進度，表示希望可以如質、如期完工，而台中市與彰化縣出席的民代紛紛關心橋梁完工後如何銜接地方道路，包括生活圈4號道路及台61乙線高架化等配套措施。

林右昌5日下午視察大肚、和美跨河大橋工程，台中立委林靜儀和楊瓊瓔、前立委顏寬恒，彰化立委陳秀寶、黃秀芳，以及台中市議員吳瓊華、林昊佑與曾威等及地方里長皆出席。

地方期盼許久，連結台中大肚區與彰化和美鎮的大肚、和美大橋今年初開始施工，內政部長林右昌5日下午視察大肚、和美跨河大橋工程，聽取工程簡報進度。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

林靜儀、楊瓊瓔與顏寬恒等人皆表示，希望大肚、和美跨河大橋銜接生活圈4號道路可以同步進行規畫，營建署表示，目前生活圈4號線延伸段已通過環評，須由市府提出相關計畫；林靜儀說，希望市府盡快提出計畫向中央爭取，楊瓊瓔則希望內政部同意補助台中市先期規畫費1200萬元。

彰化縣立委黃秀芳、陳秀寳則表示，為避免大肚、和美跨河大橋完工後交通往來更便利造成交通壅塞，爭取盡快推動台61乙線高架化，呼籲中央、地方積極配合推動。

林右昌說，跨縣市治理是未來台灣都市治理重要的方向和趨勢，大肚、和美跨河大橋是中部地區跨域治理重要的示範案例，同時對於彰化和台中有非常重要的發展和影響，不止可以紓解大肚橋和中彰大橋的交通瓶頸，也帶動和美鎮發展，對於大台中地區的政治、經濟、社會等面向的帶動有很大助力，他特別來關心希望工程單位盡全力，如質、如期在2026年6月完工通車。

他也說，剛剛提到很多配套措施，未來連結到和美鎮的相關配套規畫要請彰化縣政府和相關單位釐清權責是都市計畫內還是都市計畫外，若於都市計畫內的話，營建署要有相關的規畫和評估經費；而台61乙線高架化的規畫須花費160億的經費，金額龐大，應在進行審查中。