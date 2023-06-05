南投縣草屯鎮立體育館常舉辦桌球或羽球賽，每天也有人進場館運動，啟用超過20年內部設施老舊，不僅觀眾看台殘破不堪，木地板也嚴重磨損，立委馬文君獲悉邀教育部體育署副署長洪志昌等人實地會勘。洪志昌表示，已將此案縣府爭取行政院公共建設，確定後將向縣府、草屯鎮公所說明。

草屯鎮立體育館常舉辦桌球或羽球賽，啟用超過20年內部設施殘破不堪，立委馬文君邀體育署官員實地會勘要求改善。（楊靜茹攝）

草屯鎮長簡景賢指出，草屯鎮立體育館是草屯唯一的室內運動場，設置室內桌球、羽球場，不僅天天有民眾來打球，還會定期舉辦南投縣全縣運動會、全國歐克盃桌球比賽等大型活動，啟用迄今超過20年，軟硬體設施年久失修急需改善，特地請立委馬文君代鎮公所向中央爭取經費修繕，5日會同體育署、縣府體健科實地會勘。

草屯鎮立體育館啟用超過20年，內部設施老舊，而且沒有空調。（楊靜茹攝）

馬文君指出，草屯鎮人口近10萬人，是全台最大、人口最多的小鎮，鎮立體育館使用率相當高，也時常舉辦各項賽事，場館使用逾20年，木地板嚴重磨損，觀眾看台的止滑條等脫落險象環生，目前全台沒有裝設空調設備的體育館已經非常稀少，光走進體育館不到20分鐘，會勘的所有人已汗流浹背。

立委馬文君（右）認為桃園與球場斥資12億元，草屯鎮立體育館卻破成這樣，要體育署副署長洪志昌幫忙爭取經費修繕。（楊靜茹攝）

「中央對不起南投人！桃園羽球場就斥資12億元，草屯鎮體育館卻破成這樣，很諷刺。」馬文君感慨說，中央宣稱要培育體育好手，鼓勵民眾運動，草屯鎮體育館設備啟用超過20年未整修，破舊成這樣相當諷刺，希望體育署能建請行政院撥經費修繕，也呼籲中央落實預算分配和使用，讓南投鄉親有更好、更安全的運動空間。

洪志昌會勘後指出，草屯鎮立體育館確實有多地方需要修繕，已將此件修繕案記錄下來，目前也幫忙南投縣府向行政院申請一些公共建設，確定經費後會向縣府、草屯鎮公所説明，體育署也會給予支援。