民進黨立委何志偉被指控性騷擾民眾，不僅毛手毛腳還在人手臂上留電話，何志偉對此表達道歉。國民黨立委鄭麗文也提起一段往事，2020年中原大學生物科技學系性霸凌案件，何志偉曾打電話要被害男學生「知所分寸」，鄭麗文批評，原來吃案早有前例？

鄭麗文指出，2020年中原大學排定同年5月15日調查一起生物科技學系男教授涉及男碩士生性霸凌的案件，何志偉卻在性平會開會前、2020年5月11日下午打電話「關切」該名男學生，要男學生「知所分寸」，並說男教授是在開玩笑，不是有意的。

鄭麗文痛批，這種行徑讓人看了瞠目結舌，會不會太誇張？原來吃案早就有前例？這些都只是冰山一角，因為ME TOO 延燒，才讓事件不斷被爆出，而民進黨當初為何沒有積極處理？為何知情卻毫無作為？

鄭麗文也提起，當時太陽花學運領袖陳為廷涉嫌襲胸，蔡英文還說：「年輕人嘛，不要讓他的傷痕太深」、「人生都會起起伏伏好幾次」，簡直是非不分。

鄭麗文強調，性騷擾不會因為男女而有所區別，不管是異性、或是同性，性騷擾都應該「零容忍」，所有的公私工作職場都需要「無差別」整頓清理，打造健康職場。

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