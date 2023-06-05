環球科技大學校長沈健華5日參加教育部召開的退場審議會，會後表示應該是要停招停辦了，這是雲林縣鄉親的重大損失，他為此下了一個標題「哀，雲林鄉親的損失，以後很多人要到外縣市就讀了」。雲林縣內的雲林科大、虎尾科大並不好考，學生大多來自外縣市，環球科大學生則以雲林在地學生為主，日間部學生占7成，夜間部達9成。

沈健華說，環科大能滿足雲林鄉親就近入學的需求，一旦退場，身心障礙學生的家長更是困擾，以後孩子要讀大學，可能要到外縣市，無法就近照顧，非常不方便。

沈健華指出，目前學校財務缺口約2.3億元，他與董事會都積極尋找資金，雖然還無法確定資金可以到位，但只要再多給學校一些時間，還是有可能出現轉機。校產部分，將依教育部規定處理，學生則尊重其意願，協助安排到其他學校。

沈健華強調，希望教育部能考量區域教育資源的平衡與需求，創辦1所大學並不容易，環科大創校32年，除了培育人才，也協助地方發展，一旦退場，將影響雲林縣的整體發展。