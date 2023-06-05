將於7日上映的《變形金剛》系列全新力作《變形金剛：萬獸崛起》，5日在美麗華大直影城水舞廣場舉辦台北首映派對，找來音樂創作才子J.Sheon 及潮流女聲 Karencici 出席，協同主持人張兆志（喬治）暢聊在紐約的過往，J.Sheon提及自己的音樂製作人一度「動真情」，被Karencici笑是「走心哥」。

J.Sheon（圖左起）、Karencici出席《變形金剛：萬獸崛起》首映派對。（陳俊吉攝）

被問到如果像片中一樣，有擬真動物機器人，會希望是什麼動物陪伴自己？Karencici的答案讓張兆志十分訝異，她希望能有一隻恐龍機器人陪她，在危難的時候還可以保護她。而提到身邊的誰像是博派金剛一樣是自己的後盾？J.Sheon則說，一直都在身邊支持自己的就是他的音樂製作人，嚴肅認真的態度被一旁的Karencici打趣「走心了！」

J.Sheon跟Karencici跟美式文化頗有淵源，Karencici才剛從紐約回來，而J.Sheon更是在紐約待過長達10年的時間，對當地的音樂風格、文化十分了解，這次《變形金剛：萬獸崛起》背景設定在90年代的紐約布魯克林讓2人都覺得十分有親切感，直嚷著要和美國朋友分享。

另外，情歌天后梁靜茹的前夫趙元同也被捕捉到在首映派對現場，身邊跟著名媛女友林以婕，2人在舞台前面觀望，在發現有媒體鏡頭之後火速離開現場。