南韓女星鄭秀晶（Krystal）過去曾以女團f(x)身分出道，擁有一張厭世美顏，近年來轉戰戲劇圈，出演《警察課程》、《機智牢房生活》等劇，精湛演技備受粉絲肯定。誰料近期才以粉色禮服登上坎城影展的她，昨(4)日竟在社群上曝光自己赤腳站在街頭上的「心酸畫面」，而原因曝光後也讓不少粉絲笑翻。

鄭秀晶近期才與電影《蜘蛛窩》的合作演員宋康昊、林秀晶、吳政世、全汝彬等人一同受邀登上坎城影展。其中，鄭秀晶以一襲粉色禮服盛裝出席，服飾胸前挖空以及露出大片美背的設計，讓鄭秀晶凹凸有致的傲人身材在鏡頭前大方秀出，搭配捲髮造型以及華美的妝容，讓她的女神氣質盡顯。

誰料，才剛風光登上紅毯的鄭秀晶，昨日在個人IG上更新一則貼文，並曬出多張照片。只見曝光的畫面中，她身穿連身深色禮服，赤腳站在街頭的人行道上，雙腳併攏踏在一個紙袋上，而腳旁則擺著一雙高跟鞋，畫面看似有些心酸，而她在貼文中附上一個猴子摀住嘴吧的表情符號，並未對該畫面多做解釋。

不過在該則貼文的留言區中，可見照片中與她同行的女星全汝彬(全余贇)透露鄭秀晶此舉的背後原因：「秀杜瑞拉(鄭秀晶與「灰姑娘」仙杜瑞拉名字的結合)的鞋帶斷了。」才會讓鄭秀晶無奈在街上等待救兵支援一雙鞋子。貼文PO出後也讓粉絲笑翻，逗趣寫下：「很高興看到鄭秀晶控制鞋帶的緊急情況」、「真的是精采一瞬間」、「我們相當支持這種可愛的友情。」