南韓一名美女實況主ohsevely（오세블리）日前獨自來台旅遊，她在淡水騎自行車時，卻遭一名黑壯的中年男子一路騎機車尾隨，甚至突然對女子伸手騷擾，嚇得實況主趕緊把對方的手撥開，氣憤說：「Don't follow me（不要跟著我）」，她也因此嚇得花容失色。蘆洲分局晚間7時許，已經29歲陳姓男子帶回偵辦，目前偵訊中。

美女實況主ohsevely（오세블리）在南韓YouTube和AfreecaTV擁有不少粉絲，而她近日來台旅遊期間，沿途都開直播和粉絲分享，她在淡水旅遊、體驗騎自行車，未料有一小段迷路了，這時有一位黑色無袖背心、藍色上衣、黑長褲的黑壯、中年男子，過來幫她指路，沒想到男子接下來就一直跟著她，不斷指引方向。

當實況主騎到偏僻路段，男子卻突然加速出現在實況主右側，並伸手碰觸她的洋裝下擺，嚇得實況主大叫「Don't touch me」（不要碰我），儘管男子辯稱是怕對方迷路，逼得實況主氣憤說：「Don't follow me（不要跟著我）」，雖然實況主事後臆測，男子可能是伸手想幫她壓裙擺，但突如其來的行為仍讓她非常害怕，一臉委屈的表情看起來快要哭了。

對此蘆洲分局表示，韓國直播主至新北市八里區自行車步道騎乘自行車直播，過程中一名男子跟隨其身旁，並疑似觸碰直播主。警方已在晚間將涉案的29歲陳姓男子帶回分局偵辦，目前偵訊中，將依性騷擾防治法送辦，並主動聯繫韓國直播主提供協助。