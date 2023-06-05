烏克蘭號稱歐洲糧倉，但是持續的戰爭使得許多農地無法耕作，糧產量下降是預料之事，而且還加上天氣原因。APK-Inform 諮詢公司引述農業科學家的說法，但如果當前乾燥炎熱的天氣持續下去，烏克蘭今年冬季收穫前的糧食產量可能會下降 20%。

路透社報導，在去年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭先是面臨糧食無法運出，以及可耕地減少的麻煩，產量急劇下降。據統計，烏克蘭糧食產量從2021年的8600萬噸，下降到2022年的5300萬噸；預計2023年的收成還會再跌，可能下降到4450 萬噸。

冬小麥在烏克蘭冬糧收成中占了主要地位，佔該國小麥總產量的 95%，但是這需要氣候的配合。烏克蘭國家農業科學院在一份報告中說：「總體而言，今年春季大部分時間的天氣條件還不錯，對冬季作物的生長發育十分有利。然而，如果進入夏季，灌溉時期發生乾旱，尤其是在高溫的情況下，可能就會欠收，減產的比例在15~20% 。」

烏克蘭農業部長預測，2023 年冬糧產量約為 1800 萬噸，比 2022 年減少 20%。