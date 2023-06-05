嘻小瓜（謝紹宸）自掏腰包近7位數推出全新舞曲〈水晶晶〉，他為這首歌燒光積蓄到傾家蕩產，更遠赴泰國拍MV，全新打造8套華麗服裝，將泰國風情淋漓盡致拍進MV，連泰國當地人都誇讚「水晶晶」。之所以選擇飛到泰國拍攝MV，因為「水晶晶」是泰文中「漂亮」的意思，嘻小瓜也為自己信心喊話表示，希望這首全新的泰式舞曲，能成為2023最火的一首洗腦舞曲。

嘻小瓜自掏腰包打造全新舞曲。（莫非音創提供）

意外的是，該曲發行前，嘻小瓜及工作團隊感意外發現這首歌的歌名與朱碧石（羅志祥）日前推出的最新泰國觀光單曲〈水晶晶〉完全一樣，且企劃概念和內容方向竟也完全雷同，讓小瓜在第一時間得知消息就先大喊：「麻煩朱碧石請饒了我的命。」但得知當下歌曲及MV都已完成，嘻小瓜雖然慌張，但認為：「雖說好的創意英雄所見略同，平行創作也是常常有的事，但沒想到真的遇到了這樣的事情！當下也不知道該怎麼辦，但也只能按照原定計畫發行。」羅志祥得知後也大方說：「沒關係，大家一起水晶晶！並希望大家可以用不同的審美角度來欣賞作品。」

嘻小瓜自掏腰包打造全新舞曲。（莫非音創提供）

嘻小瓜這次遠赴泰國拍攝〈水晶晶〉MV，用4個字「傷痕纍纍」形容此行，因他頂著40度的高溫又要穿著華麗訂製的服裝，除了每一套都是長袖，他必須戴著假髮、上面還裝飾著重達5公斤的頭飾，拍到全身熱過敏、頭皮起水泡，加上拍攝7天，長期穿高跟鞋，導致腳趾起水泡及腳底磨破皮，沒想到在最後一個鏡頭，嘻小瓜賣力跳舞，卻因耳環太重跳到耳洞裂開，耳朵當下裂了一半，現場大噴血，嘻小瓜苦笑說：「在泰國的拍攝一路上都是非常艱辛，只希望這次作品能夠完美，也呈現出身為女明星拿出敬業態度的一面。」