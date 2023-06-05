大專校院若要調整112學年學雜費，必須在今天下午5時前提出申請。教育部表示，申請時間到了以後，計有中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等4校提出申請調漲學雜費，後續教育部將依專科以上學校學雜費收取辦法規定辦理審議。

教育部對於大專校院學雜費基本調幅係參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布之消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率進行核算，112學年學雜費基本調幅上限為0.53％。

目前公立大學每學期學雜費約3萬元、私立5.5萬，112學年最多分別只能漲159元、292元。教育部表示，學校若想調整學雜費，須規定完成校內相關資訊及研議公開程序後，最遲6月5日報至教育部，經審核通過，始得辦理學雜費調整。

今天下午5時收件截止，教育部表示，中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等4校提出申請調漲學雜費，可說公私立均有。