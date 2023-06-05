高雄輕軌二階工程持續施工，如期於年底成圓。高雄市捷運局指出，憲政、大順路口分二階段施工，將於6日上午9時起至7月20日、為期45天進行第一階段交通改道，路口採半半施工，大順路維持雙向各二線車道通行，憲政路則縮減為一混合車道，並且路口禁止左轉，請用路人行經施工路段時，務必依循交維布設導引及指示牌面行駛。

因應輕軌工程，高雄憲政、大順路將進行階段性改道。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

捷運局表示，憲政、大順路口分二階段施工，將於6日上午9時起進行第一階段施工至7月20日，為期45天。期間大順路仍維持雙向各二線車道通行、憲政路則縮減為一混合車道，施工路段車速限制為30公里。

捷運局指出，為確保用路人安全及施工品質，憲政、大順路交維改道路口縮減之外，路口也禁止左轉，建議用路人提前改道，以免耽誤寶貴時間；務必請行經施工區域車輛，遵照改道後標誌、標線指示減速慢行，以確保行車安全，施工期間遇有交通擁塞，亦請依現場義交人員導引通行。