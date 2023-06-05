民進黨主席、副總統賴清德4日傍晚出席苗栗縣信賴台灣之友會成立大會，針對兩岸關係，賴清德強調，和平有兩種，一種是真正的和平，另一種則是假和平，接受一個中國、九二共識便是讓渡台灣主權，讓渡主權的和平是假和平，台灣需要的是有主權的和平，這才是真正的和平。媒體人張禹宣質疑，馬政府8年丟掉了什麼主權？反觀綠營說要讓世界看見台灣，但邦交國掉到只剩12個、WHA無法前往，這才叫賣台、喪權辱國。

「Lie Cheater又狼來了！」張禹宣今(5日)在臉書發文表示，針對兩岸與非核家園，賴清德又提出了賴兩點，本想吐槽什麼，但論述老掉牙的程度，大概跟「狼來了」的典故一樣年代久遠。諷刺的是，若讓賴清德當選，狼才恐怕真的會來。賴清德今日聲稱，「讓渡主權的是假和平，接受一個中國、九二共識，就是讓渡國家的主權」。台獨金孫果然還是不演了，不到幾天的時間，立刻現出原形。

張禹宣直言，好笑的是，馬政府時期8年貫徹了九二共識，請問丟掉了什麼主權？反觀民進黨，說要讓世界看見台灣，只不過國際上的座位，一個一個弄不見。邦交國掉到只剩12個、WHA無法前往，這才叫賣台才叫喪權辱國。

張禹宣指出，至於非核家園，賴清德則聲稱「非核家園的理想沒有改變，未來也會持續加強推動綠能的發展，那至於極端緊急的情況，我們也必須要預先設想可能的解決方案」。心虛到連2025非核家園都不敢提，只敢提繼續努力推動。所謂的極端緊急狀況，如果中火沒有火力全開，台灣到了夏季大概每天都是極端緊急。最後不外將責任推給全民，交給全民共識。