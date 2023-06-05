台中一名賴姓男子先前到同事家看球賽，凌晨準備返家時，趁著在騎樓與女同事聊天，突然強吻對方還抓捏胸部及臀部，慘被告上警局。台中地院審結，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，賴姓男子與A女2022年11月間前往同事家中觀賞球賽，凌晨時分一行人看完比賽準備回家，在騎樓下聊天，未料賴男突然強吻A女，不顧A女推開掙扎，將A女拉住後，以手抓住A女的胸部及臀部各1下，A女嚇得立刻推開賴男後返家報警處理，全案才曝光。

台中地院審理時，法官指出，賴男未經同意親吻A女，無視A女以行動爭執表達不願意被觸碰身體，仍持續違反A女意願，強行拉住對方並觸摸胸部、臀部，確實屬於強制猥褻罪，考量賴男已與A女達成調解等情狀，依犯強制猥褻罪，處賴男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。