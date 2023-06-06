曾在台灣工作的印尼女移工西蒂（Siti Aisyah）之前接受印尼TikTok網紅訪問，她說，過去幫黃姓台灣雇主照顧患有唐氏症的孩子長達6年，之後將他帶回印尼繼續照顧4年，詳述在台灣的生活及如何照顧黃姓男子。黃姓雇主住在新北市汐止區。

這則影片已有超過180萬觀看次數，且引發印尼網友熱議。西蒂在影片中說，黃男出生時被診斷患有唐氏症，是身心障礙孩童，在她照顧下，得以獨立行走。中央社無法證實西蒂的說法。

駐印尼代表處今天向中央社證實，黃姓男子是台灣人，今年24歲，並表示目前「已和印尼移民局聯繫，討論男子逾期居留問題，並設法聯絡男子的家屬」。代表處表示，目前要先聯絡到這名男子的家屬才能把他送回台灣。

消息人士表示，黃男屬重度殘障、智能不足，西蒂從2013年開始在台灣照顧他，直至2019年工作期滿返國時與他的父親達成協議，由他父親給西蒂一筆錢，讓西蒂把黃男帶回印尼照顧。根據出入境紀錄，黃男2019年7月入境印尼，目前在印尼已逾期停留。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，西蒂在影片中表示，當她在台灣工作期滿要回印尼時，詢問黃男的父親是否願意讓她把黃男帶回印尼照顧，他的父親同意，並稱「不知道還有誰能照顧好他」。

西蒂說：「老闆，你不相信我嗎？ 我會帶他去印尼，在那裡照顧他，他（黃男的父親）哭了，說『沒有其他選擇了』。」

西蒂透露，當時她急著想把黃男帶回印尼，因為她不忍心看到雇主對待他的態度。她說，黃男的親生母親不願意照顧這孩子，他過去一直由保姆照顧，並與他的父親同住。

西蒂在影片中稱，黃男的母親甚至想要結束黃男的生命，或把他交給政府照顧。

西蒂說，黃男的父親是一名警衛，他認真工作，薪資得以支付西蒂的薪水及教育他的孩子。

「論壇新聞」（Tribunnews）報導，黃男的父親已經逝世。西蒂說，她將小孩帶到印尼後，他（黃男的父親）就去世了，現在無法和黃男的家人聯繫。西蒂說：「我打電話，無法打通，也沒有人接聽。」

西蒂指稱，黃男的父親去世後，他的家人就不再為他支付費用，西蒂從她在台灣工作的印尼朋友得知，黃男的家人已經搬家。西蒂說：「那裡的房子沒人住了，他父親的房子被母親拿走了，衣服也被扔掉了。」

這段影片經由印尼多個媒體報導，在網路上引發熱議，許多印尼網友留言，對西蒂的善心表示感動。（編輯：郭中翰）1120605