立法院交通委員會今日針對新北市交通暨地方建設進行考察，針對林口、泰山等各國道工程、新北市內道路設置，邀集各相關單位簡報，國民黨立委洪孟楷也提出建置「林口-龜山輕軌鐵道系統」訴求，或交通部長王國材回應將全力支持，另針對泰板輕軌，交通部也允諾會加速審查。

洪孟楷表示，目前龜山人口約19萬人、林口13萬人，雖為跨縣市區域，但生活圈緊密結合，加上新北、桃園通勤民眾增加，因此在林口、龜山間建置輕軌，搭配1200月票，可讓兩地運輸更加暢通，並提升機捷使用率，減少交通壅塞和碳排放，有助於打造一個更綠色、更宜居的現代環境。

對於洪孟楷的訴求，交通部長王國材也認為，此建設方案具備有前瞻性，因此允諾交通部將會全力支持。另外，王國材也表示，如以A9為核心建設機場捷運的支線，透過相互與林口龜山之間的輕軌運輸量能配合，可有效緩解通勤的車潮，也符合政府提倡大眾運輸載具的政策方向，現場即指示交通部配合新北市府，補助規畫費用，來啟動整個計畫的施作。

此外，洪孟楷也要求中央應重視新北市內105市道對八里、林口之間的交通功能，還有銜接台64線、台61線及台15線以及未來新北工一工業區，對應台北港持續發展與淡江大橋將完工等因素，有關新北市府評估共需求68.37億元的經費，應抓緊工程原物料價格攀升的有限時間，儘快在地方提案後由行政院專案加速核定。

至於「泰山板橋輕軌」建設案，洪孟楷也向交通部爭取應儘速完成可行性審查，因該路線符合地方需求，尤其板橋多鐵彙聚，能夠抵達後無論南下北上都很方便，相信更能帶動新北地區發展。

洪孟楷指出，盼替地方爭取泰山板橋輕軌的建設進度，尤其該輕軌案的規劃路線之中，將會有五個站體，在未來分別與機場捷運A5a站、北捷新莊線輔大站、台鐵浮洲站、北捷板南線亞東醫院站，以及北捷萬大中和線的莒光站等一起串聯。等於五條鐵道路線，透過泰山板橋輕軌的交織，形成了方便的路網，並連接了境內住宅區和商業中心，便利生活機能不在話下。

洪孟楷表示，泰山板橋輕軌能較符合地方需求，尤其板橋多鐵彙聚，能夠抵達後無論南下北上都很方便，相信更能帶動新北地區發展。交通部已經核定「泰板輕軌」為優先推動軌道建設，透過交通委員會正式考察，更希望交通部儘速審查，讓泰板輕軌可行性評估儘早通過。交通部次長陳彥伯承諾回應，除了將會加速審查之外，等通過可行性評估後，也將盡力在行政流程上推動