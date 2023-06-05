民眾黨主席柯文哲5日上午先到日本參議院與13名自民黨參議員交流，下午到眾議院拜會立憲民主黨籍的前日本首相、眾議員野田佳彥，傍晚與自民黨眾議員古屋圭司、木原稔交流，柯文哲2度呼籲讓台灣加入區域經濟組織，野田佳彥、古屋圭司都表達全面支持台灣入CPTPP。

柯文哲5日下午與自民黨親台派13名議員交流，其中幹事長世耕弘成被視為日本已故前首相安倍晉三親信之一，柯致詞時表示，希望在將來，台灣跟日本有更全面的合作，例如在政治上，要建立美日台三方的溝通平台，共同維護印太的和平，也希望日本協助台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），經濟上台灣跟日本本來就來往密切，也希望有更多的合作，

柯文哲拜會野田佳彥時，野田佳彥主動提起，對於台灣加入WHO，他是全心全意非常的贊成與支持，另外台灣也有提到想要加入TPP（應為跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）部分，他也是持非常支持的態度，雖然無法基於台灣要加入，所以讓中國退出，但是他想台灣一起加入這個大的組織裡面是是可行的，希望等柯當選總統之後，努力朝此方向繼續努力。

柯文哲與古屋圭司、木原稔交流時，主動詢問台灣要加入CPTPP是否有建議，身兼日本國會跨黨派連線「日華議員懇談會」會長的古屋圭司說，「日華懇」有訂定基本方針，全面支持台灣加入CPTPP，並非常努力對日本各政府單位發公文，一度在日本有一部分農產品、食品沒辦法出口到台灣，基於台灣當局非常多努力，這些食品現在開放了，相信接下來台灣加入CPTPP，應該非常有機會。