明（6）日各地大致多雲到晴，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨。氣象局表示，本周天氣越來越不穩定，另外菲律賓東方海面及南海有熱帶系統發展的機率。

氣象局指出，明天各地大致為多雲到晴，台灣附近為偏南風環境，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，西半高溫預測可達33、34度，東半部則在31、32度左右，南高屏地區及花蓮縱谷有36度高溫發生的機率，夜晚及清晨各低溫約為26度左右。

氣象局分析明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周三、周四（7日、8日）台灣附近為偏南風環境，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

周五、周六（9日、10日）鋒面接近北部海面及偏南風影響，北部、東北部、南部及東南部地區有局部短暫陣雨，中部及東部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周日、下周一（11日、12日）由於南海季風低壓帶影響，天氣依然不穩定，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。