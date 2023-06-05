43歲馬來西亞歌手曹格具有創作天賦，到台灣發展一開始並不順利，直到後來與歌手光良合作，逐漸打開知名度，以「貴族憂鬱王子」的形象征服樂壇，更獲得第19屆金曲獎最佳國語男歌手獎，是首位獲得金曲歌王的大馬籍歌手；近日他曬出女性的半張照片，表示是女朋友，引起外界關注。

曹格今（5）日在社群平台曬出一張照片，雖然看似重點是壽司料理，但一隻做了美甲的手準備夾住一塊壽司，雖然沒有拍到一起用餐的對象，但有網友好奇曹格恢復單身後是否有了新戀情，對此曹格再PO出一張照片，寫下：「是我女兒Grace啦！我的girlfriend」，解釋外界的誤會。

曹格曬與女兒吃壽司。（圖／翻攝曹格facebook、Instagram）

曹格近年多待在馬來西亞，一對兒女偶爾會飛過去探望他，他也常曬出與孩子們相處的畫面，日前曹格與女兒Grace走在街上，Grace講話講到一半，曹格就突然嘟嘴親愛女臉頰，讓Grace立刻嫌惡的表情躲過去，顯然已經過了小時候會主動討親的階段了。有網友留言：「很難相信，她就是我以前每一集都追的爸爸去哪兒的姐姐。。小時候太可愛都圈粉了，現在太美了」，曹格則回「她很乖。我很幸運」，網友點出Grace都開始嫌棄親親了，曹格回應「沒關係，成長的過程」。

曹格過去曾在節目上透露女兒外型與自己比較像，還講起以前照顧女兒的故事，當時女兒生病看醫生要打針，卻因為找不到血管所以插了很多次，曹格不忍愛女受折磨還警告醫生，但再一次還是沒打到，他因此忍不住自責流淚，覺得自己沒照顧好小孩，才會讓孩子生病生病受苦，對孩子的愛相當濃烈。