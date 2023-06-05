綠營近期性騷爭議連環爆，引發民進黨也反擊檢視藍白陣營性平史。中正大學女校友近日指控曾遭謝姓副教授性騷擾，外傳該副教授曾擔任台北市性平委員會委員。民進黨台北市議員趙怡翔今(5日)發文痛批，柯市府在委員的篩選上竟然出如此大包，讓涉性騷人士在北市性平機構任職。但媒體人朱凱翔對比時間序後傻眼直酸，柯文哲竟然沒在2021年3月就預知這位謝姓副教授會在2022年7、8月間性騷女學生，這樣還能當總統？

一名中正大學畢業女校友4日晚間在臉書控訴「法學院某副教授」，在她擔任助理及其孩子國英數游泳家教期間，每次都要幫她綁游泳綁帶，甚至抽筋時幫忙按摩到大腿根部性騷擾，甚至開視訊通話直白問「錢的事情妳不要煩惱」、「妳要不要跟我？」被女生母親經過發現才出言制止。

趙怡翔對此，這位教授竟然在同時間擔任柯文哲與黃珊珊主導的台北市性別平等委員會，還被任名為其中七位專家學者委員之一。經他跟北市府確認，這份性別平等委員會名單確實由柯文哲市長核定通過，負責任務包括「提供性別平等及女性權益相關議題之諮詢」及「消除對婦女一切形式歧視」。

趙怡翔直批，結果在委員的篩選上，柯市府竟然出了如此大包，使得涉及性騷擾人士在臺北市實踐性別平等的核心機構任職。「相信這對受害者而言，真的是二度傷害！」

朱凱翔則在其臉書粉專「不演了新聞台」直酸，柯文哲竟然沒有在2021年3月就預知，這位謝姓副教授會在2022年7、8月間性騷女學生，「這樣還能當總統？請退選！」網友表示「果然是多元宇宙黨⋯我先叫閃電俠回到過去，把未來的他抓來現在，就地正法？」

對此，趙怡翔則在自己的發文留言區強調「對於詢問時間點的網友：這位教授是在擔任柯文哲性平委員任內疑似做出性騷擾動作，且情節嚴重；首長不需要背負任何責任嗎？這是什麼雙標？難道不需要檢討當時這個人為何錄用？這是什麼邏輯？」

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