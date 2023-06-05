新竹縣府計畫在湖口軍方撥用的大圓山陣地興建新竹縣生命紀念園區，在與湖口反生命園區自救會召開溝過說明會後，5日與新豐自救會溝通說明，新豐自救會以生命園根本不需要、根本亂花錢、嚴重破壞環境及多數民意反彈，指不是來溝通而是要求撤案。楊文科指所有意見都會納入參考，允諾3個月內完成重新總檢討評估報告，給縣民最好的交代。

自救會成員說，不是來溝通，只要求撤案，撤案最主要的４個理由，第一縣府不需要多餘的火葬場，不需要多餘的納骨塔；第二不需要亂花錢，不要亂花新竹縣民納稅錢；第三不需要破壞環境；第四多數民意反彈，民意反彈已經顯現，4萬5千人聯署，唯一訴求就是撤案，若不撤案，就要罷免。

楊文科說，公共政策推動是很困難的，起心動念只是想要讓新竹縣繼續蓬勃發展，堅持做好基礎建設，但要被看到是需要時間的，也希望照顧縣民生老病死，讓子孫不必擔心，老中青幼通通照顧是最終目的，希望經過討論，能取得推動修正方針，絕對不是有利可圖，尊重不同意見，廣蒐意見，同於上次會議針對公益性、迫切性、必要性，一定會重新研議做總檢討，做出最好的方案。

新豐自救會長賴阿良希望縣府1個月能完成評估報告；楊文科則回覆，指1個月內時間無法消化各方意見，但承諾3個月內給出答覆，完成評估報告，他做事說到做到。

自救會成員說，縣府不需多餘的火葬場，新竹縣納骨塔和火化爐使用率都不到3成，為何還要興建；誰准許長生天，縣府發照應協調回饋機制；竹東鎮立生命園區為何關閉，為何縣府不管理鎮公所，關西納骨塔為何荒廢，納骨塔不是不夠，是縣府疏於管理，也讓竹東沿河街違章經營殯葬業，且長生天6萬起跳，縣府應向協調回饋機制，就算公辦民營，苗栗福祿壽生命藝術園區也要價12萬。

民政處長賴江海說明，傾聽大家聲音，希望互相理解跟認知，聽取對方意見，提到5個納骨塔，3成使用率是公私立一起計算出來，所以使用率偏低，竹東鎮立生命園區為竹東鎮公所所管理，且空間狹小，停車位不足，公所委外經營殯儀館，因權利金高，得標廠商因經營收入不如預期，衍生契約糾紛，縣府也多次向竹東沿河街殯葬業開罰。

賴江海強調，縣立生命園區主要只提供場地，不會外包經營，只繳規費，價格親民，與苗栗福祿壽公辦民營由廠商全權處理不同，縣府絕不是賺錢為第一優先。

自救會成員指出縣府亂花錢，至今縣府在本案已花近2千萬的規畫費，至今仍未有可行性評估與興辦事業計畫書，質疑縣府根本亂花規劃費。

賴江海說，規畫費應為1170萬，並不是立刻全額花，是照進度支付經費，初步土地測量、鑽探等約為500多萬，興辦事業計畫還在會各局處單位，需經各單位專業意見審查。

副縣長陳見賢說，自救會所提4個意見都很重要，就算400人反對都要聽取意見，目前政策營建成本等現在討論都還早，可行性評估、環境評估等都還未做，興辦事業計畫還沒做，並不是不謹慎，是還沒走到那階段，縣長起心動念單純是為了新竹縣更好，並不是要找麻煩，請自救會放心，縣府會面對問題，業務單位要說清楚，要有同理心。