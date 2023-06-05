擁有百萬訂閱的YouTuber蔡阿嘎，日前上傳一則題為：「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片，由於其中有不少不當的行為，引發網友抨擊。對此，蔡阿嘎事後已下架影片並虛心道歉，而女星邵庭也在臉書上以長文分享蔡阿嘎爭議的相關看法。

邵庭今(5)日在臉書上更新一則長文，分享自己最近在日本之旅中，並未像過往一樣撰寫諸如住宿、美食等推薦長文，是因「品嚐了之後覺得心裡的同類型no.1依然屹立不搖，所以就沒有熱情滿滿光速剪好上傳。」且自己與丁先生看法也與她相似，因此並未急著上傳。

此外，邵庭也對近期的炎上事件發表看法，表示：「食物是一種記憶，一種比較級。」因此這本來就沒有絕對，就是「很主觀」。因此不論如何，絕對不會用誇大批評攻擊的方式來公開曝光，「原因很簡單，這就是很主觀」。另外，邵庭也指出入境隨俗，必須尊重日本的風土民情，「在日本旅遊我普遍寫文章介紹，最大的考量其實就是，盡量不要影響打擾到別人。」就算是在店內直播用餐，也會先詢問店家，得到肯定的答覆後才拍攝，並且僅是簡單紀錄食物跟手機放著拍自己吃。不過，邵庭也強調：「不論在哪個國家旅遊，甚至是在台灣趴趴走，我覺得這都是需要注意到的基本尊重。」

在文中的最後，邵庭也反思自己過往不當的行為：「我一定也有像瘋子一樣自傲的批評不在我喜好範圍的人事物，也有做錯的時候。」並向粉絲喊話：「剛好有這些想法跟你們分享，讓我們一起思考一起成長。」而貼文曝光後，粉絲們也寫下：「懂得為人設想，就是有禮之道！旅客開心，當地人也開心。」認同邵庭的想法。