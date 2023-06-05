德國汽車大廠大眾汽車正在世界各地積極尋找車用電池供應商，以降低該公司生產的電動車對中國製造鋰電池高達100%的依賴。大眾汽車董事會兼技術總監舒莫（Thomas Schmall）表示，他們的目標是對中國的依賴降低至50%。

《華爾街日報》引述大眾汽車的一位高級管理人員說，該公司正在從加拿大到印尼等世界各地積極尋找供應商，目的是降低其在美國和歐洲銷售的車用電池對中國的依賴。該公司去年成立了子公司PowerCo，負責尋找自然資源和其他關鍵電池原料。

大眾技術總監舒莫表示，大眾汽車希望在中國以外的工廠能自行尋找電池供應商，不必依賴中國的電池廠。現在大眾100%依賴中國，將來的目標是將中國電池供應的比例降至50%。這意味著在歐洲和北美汽車廠對中國電池的依賴必須更低，或是完全不依賴中國。

報導指出，其他西方汽車製造商也在想辦法在電池生產方面不依賴中國。此一現象凸顯出西方跨國企業降低對中國依賴的程度，未來中國既是西方企業的重要市場，也仍然是關鍵成分部件的供應國。

報導分析稱，對於汽車製造商來說，減少對中國的依賴尤為迫切，因為電池在電動車的價值中占了很大一部分。如果使用自己採購的零部件來生產電池，歐洲和美國的汽車製造商就能獲得更多的利潤。

讓許西方汽車大廠憂慮的是，過去10年中國獲得了鋰、鈷和鎳的關鍵來源，並建立了本土的材料加工和提煉產業。汽車製造業者估計，儘管中國的鋰供應只占世界供應的一小部分，但電動汽車電池所用的精煉電池材料生產方面，中國在全球佔據主導地位。

分析師認為，這一戰略最終使中國電池製造商控制了全球電動車電池市場的一半以上。「他們控制了從礦山到精煉的所有原材料」，前寶馬董事會成員羅伯森（Ian Robertson）說，「如果他們想箝制世界其他地區，他們是可以做到的。」

報導表示，美國和歐盟正在投入數以百億美元以追趕中國，並打破中國在從高科技武器到智慧手機、電動汽車等各種產品都需要的核心資源上的主導地位。