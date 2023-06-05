近期臉書許多不公開社團，被發現有網友分享以短網址上傳的性私密影像，Risu短網址公司今天晚間在臉書發表聲明，表示強力譴責不法行為，並將加強審查機制，並附上檢舉網址，會儘速處理。

Risu晚間在臉書發文表示，近期Risu短網址服務被不法分子濫用，並以Risu的字眼在社群平台設立社團，分享不適當的內容。對此他們深感遺憾，並對由此造成的困擾表示最誠摯的道歉。

Risu指出，首先要強烈譴責這種行為，強調Risu是提供短網址服務，對於濫用該平台的行為是他們絕對不能容忍的。該公司已立即採取行動，正在進行大範圍內容審查，以確保所有不適當的內容都能被找出並刪除。鑒於涉及的內容數量眾多，請求網友的諒解和耐心等待。

為防止這種情況再次發生，該公司表示將在系統上加強審查機制，包括但不限於引入更先進的內容過濾技術，並增加人工審查的範圍和頻率。同時，該公司將通過法律途徑，以追究這些不法分子的所有可能的法律責任。

該公司也說，同時也請勿任意造謠、不實Risu的言論，為維護該公司的權益，他們也會採取一切必要的法律手段，還請諒解。

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