民進黨性騷吃案風波延燒，一連串政治人物、公眾人物身陷性騷疑雲。對此，中天《盧秀芳辣晚報》5日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對這件事情的反應，許多人一面倒，認為「這比狗都不如，沒想到可以齷齪成這樣」、「我絕對不會把票投給他們，這行為應該要繩之以法」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》5日由「辮子妹」進行街訪，對於民進黨性騷吃案風波延燒，許多民眾紛紛認為「這應該是慣犯，不是只做一兩次」、「這比狗都不如，沒想到可以齷齪成這樣」、「我絕對不會把票投給他們，這行為應該要繩之以法」、「因為都已經敢明目張膽做這種事，就都是公眾人物了還做出這種事情」、「政治人物就應該做出讓大家欣賞的感覺，而不是做出一些令人嘆為觀止的事情」、「在選舉這方面就不會支持這個人」

但也有少部分民眾認為，「應該就是在打，選舉要到了才有那麼多東西被踢爆，有點選舉的關係」、「我覺得意料之外」、「他做這種行為就代表他人品大概是怎樣」。

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