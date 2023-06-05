開播以來，廖苡喬與吳政迪、翁家明在華視、公視台語台《欺妻49天》的三角戀相當受矚目，最新一集中，廖苡喬與有婦之夫翁家明在巷子接吻，吳政迪撞見後轉身淒涼離去的樣子，令觀眾不捨。金鐘視帝吳政迪透露，其實劇本中沒有這個橋段，是拍攝當天與導演討論過程中，突然靈機一動，認為小康必須看到這個場面，才會觸發他內心深刻的情緒轉折，因此造就這經典的一幕。

廖苡喬跟翁家明擁吻。（華視提供）

雖然還不能透露小康最終將如何處裡這曖昧不清的「第三者的第三者」關係，吳政迪坦言倘若自己真的遇到此種狀況，雖然會像小康一樣繼續追求，但可能不會那麼主動，直呼：「是真愛的話，會想幫助她走上正軌！」幫對方遠離像邱董這樣的有婦之夫，儘管女方最後未必會愛上他，他都甘之如飴。

咖啡廳有人鬧事，林玟誼威脅說要報警（華視提供）

劇中「傳奇咖啡廳」招惹流氓侵門踏戶鬧事，膽小的土豆（楊迦恩飾）慌張之下跑出店外找人求救，平常溫柔的老闆娘萱萱（林玟誼飾）馬上站出來保護自己的咖啡廳，威脅對方說要報警將他們關進警局，才化解危機。戲中勇敢說要報警的林玟誼，坦言雖然現實生活中沒遇過這種狀況，但若真的不幸碰到了，「我會選擇拿手機錄影蒐證幫忙報警處理」，並笑說：「畢竟幫助人之前，保護自己的安全很重要啊！」

劇中土豆心有餘悸地對眾人道出學生時期被霸凌的往事，國立臺北藝術大學畢業的楊迦恩透露，大學畢業後就進入劇團演出舞台劇，演出的角色大多是反派或霸凌者的角色，這回能被《欺妻49天》導演選中飾演活潑陽光單純的土豆時，心裡很雀躍，他還俏皮表示：「終於有人發現我的懦弱與可愛了！」

童星出身的吳政迪則表示，自己求學期間未曾發生過霸凌事件、算是相當幸運，但他說，因學校仍有潛在的學長學弟制關係，難免有學長會刻意針對或將同儕當出氣筒，「雖然我可能沒辦法在事發當下發聲援助，但會視當下觀察到的情況，去提醒被霸凌者可以透過哪些方式保護自己，藉由這樣的方式協助需要幫助的人」。