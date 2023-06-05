美國海軍表示，1艘通過荷姆茲海峽的商船，遭到伊朗的3艘武裝攻擊艇攔截，似乎企圖上船扣留。在收到商船的求援後，美國海軍與英國海軍聯手前往關切，最終伊朗放棄逼停商船。

美聯社報導，美國海軍提供了P-8「波賽頓」( Poseidon)海上巡邏機所拍攝的黑白照片，顯示有3艘小型船隻接近商船。在附近的美國海軍麥克福爾號驅逐艦(DDG-74, USS McFaul)與英國皇家海軍蘭開斯特巡防艦(F 229,HMS Lancaster)立即作出回應，其中蘭開斯特號派出艦用直升機飛抵現場。

「大約一個小時後，伊朗武裝艇決定自行離開現場時，情況也就緩和下來。商船沒有阻礙的繼續通過荷姆茲海峽，沒有發生進一步的事故。」

荷姆茲海峽是波斯灣的狹窄入口，最狹處39公里，世界上20%的油輪都從這裡經過。

美國海軍沒有確定事件船隻的身份，但美聯社查詢MarineTraffic.com 網站的船舶即時資料，判斷是馬紹爾群島籍的散裝輪船「冒險號」(Venture)，不過該船的註冊公司Trust Bulkers 沒有回應。

伊朗國營通訊社IRNA隨後表示，伊朗沒有惡意，是因為該船發出的求救信號，所以前來關心。然而，就美國海軍的說法，商船發出求救信號就是因為伊朗的武裝船接近所致。

P-8巡邏機拍攝到3艘伊朗警艇試圖接近商船。(圖/美聯社)

最近伊朗與阿拉伯國家和解，這使美國在中東的地位變得尷尬。美國長期以來一直是海灣阿拉伯國家的安全保障者，但是阿拉伯聯合大公國上周聲稱，他們決定退出美國主導的聯合海上司令部，儘管美國海軍表示，阿聯不算退出。

與此同時，美軍中央司令部在上周六會見了阿聯領導人，主要討論美國和阿聯酋的安全夥伴關係。