張信哲的「未來式2.0世界巡迴演唱會」歷經疫情重啟，日前在南京站得到所有觀眾無敵大聲量的支持，他數度感動得眼眶含淚，90度鞠躬表達感謝；西安站則下了整夜大雨，但觀眾並沒有因此離席，反而跟著音樂大聲唱和，張信哲捨不得頻問「雨好大，你們都還不想回家嗎」？萬人齊聲大喊「不想」，令他更為振奮，為歌迷們賣力獻唱。

張信哲的「未來式2.0演唱會」近期在大陸各大城市巡演。（潮水音樂提供）

此次上海站主辦單位嚴格實施實名制賣票，開賣時共60萬人上線搶2.2萬張票，演出時粉絲也特別興奮，頻頻與張信哲互動，他忍不住笑說：「我知道你們這次搶票太難了，怎麼不好好聽歌，你們是來聊天的啊？」怕說太多話佔去大家聽歌的時間。唱到〈上海姑娘〉時，張信哲笑說來到主場，終於不用改歌詞，大喊「也想聽到上海小伙子們的聲音」，全場男生立刻大聲回應。

張信哲的「未來式2.0演唱會」近期在大陸各大城市巡演。（潮水音樂提供）

有趣的是，演出中張信哲彎腰接受粉絲獻花時，突然天外飛來一隻米老鼠，原來是有好不容易買到票進來的粉絲太興奮了，看到偶像靠近，一股腦兒就把米老鼠拋上台，「天外飛來一鼠」讓張信哲嚇一大跳，隨即大笑說「好可愛啊」。「未來式2.0世界巡迴演唱會」從杭州站開箱可容納5萬名粉絲的杭州奧體中心起，今年底前還有30幾場演出，預計明年啟動歐美巡演，張信哲將走遍全世界與所有歌迷相聚。