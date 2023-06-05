續在新莊體育館舉行的PLG總冠軍賽，再次吸引6千多名球迷擠爆球場，可是這次換成台北富邦勇士發揮衛冕軍韌性，靠著塞瑟夫讀秒階段貢獻關鍵4分，終場87比83力挫地主新北國王，也把總冠軍賽戰績扳成1平，接下來G3將於8日移師台北和平館進行。

勇士G2變陣不僅讓強森取代辛特力，更把林志傑與周桂羽拉上先發，雖靠塞瑟夫、周桂羽各一記三分球，打出6比0開局，隨後勇士失誤連連，且被戴維斯、曼尼高與牧倫斯接連取分，打完首節，國王23比16領先，勇士首節就7失誤。

來到次節，勇士外線火力雖有起色，一度追近到兩分差距，可是國王換成林書緯、楊敬敏兩人各進兩顆三分球，反而擴大差距到10分，幸好勇士在林志傑三分球帶領下，在上半場結束前打出11比0，打完上半場，勇士反以48比47超前。

林志傑在第三節開打沒多久，再次飆進三分外線，帶起勇士一波更加凶猛的14比2，轉眼擴大領先到13分，可是國王也回應8比0追上，打完前3節，勇士仍以66比57領先，儘管勇士第三節只拿18分，卻限制國王單節僅有10分。

打到勇士最「畏懼」的末節，勇士竟然突然陷入長達4分多鐘得分荒，讓國王打出8比0追上，此時又是林志傑投進三分球止血，可是強森隨即被吹技術犯規，讓氣勢又倒向國王那邊，國王也靠李愷諺切入上籃超前，此時林志傑挺身而出。

林志傑接下來連進兩球，加上塞瑟夫切入爆扣，勇士重新取得80比75領先，可是國王也靠牧倫斯灌籃、林書緯兩罰俱中追到只差1分，簡廷兆最後1分31秒兩罰中，接著張宗憲抄截後快攻放進兩分，可是林書緯最後57秒也追回兩分。

塞瑟夫最後40秒拋進兩分，隨後楊敬敏也追回兩分，國王仍以81比83落後，時間僅剩23秒，無計可施的國王，只能把塞瑟夫最後13.1秒送上罰球線兩罰中1，牧倫斯接著搶投三分沒進，塞瑟夫最後5.2秒兩罰中1，進攻籃板落到洪楷傑手上，比賽也順利拖完。