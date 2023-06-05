我國友邦史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫率團於今天下午抵達台灣，展開至6月9日為期5天的訪問行程，總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統明天上午將於總統府接見訪問團，盼持續深化兩國在各領域的合作關係，讓兩國友好邦誼更為堅韌穩固。

Kolas表示，此行為馬蘇庫副總理第二度訪台，這也是史瓦帝尼繼去年10月國王恩史瓦帝三世，以及今年3月戴克禮總理接連來訪後，再度有訪團來台灣訪問，以實際行動展現對台灣的支持以及對兩國邦誼的重視。

她說，特別是，今年適逢台灣與史瓦帝尼建交55周年，兩國擁有超過半世紀的長遠邦誼，在經貿、能源、公衛醫療及教育等領域皆有密切合作；而史國也長期在國際場域積極為我國發聲，堅定支持台灣有意義參與國際組織。

Kolas表示，期盼透過此次馬蘇庫來訪，持續深化兩國在各領域的合作關係，讓兩國友好邦誼更為堅韌穩固。