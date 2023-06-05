天后蔡依林（Jolin）受邀登上訂閱近800萬、日本最強音樂頻道「THE FIRST TAKE」，將她不斷進化的音樂和視覺風格帶上國際舞台！Jolin首次上「THE FIRST TAKE」，選唱贏得第30屆金曲獎年度歌曲獎的〈Womxnly玫瑰少年〉，特別重新編曲，由她和吉他手羅紹恩以groovy曲風重新詮釋，Jolin娓娓唱出〈玫瑰少年〉追求自由靈魂的奔放。

由於「THE FIRST TAKE」意指只給一次演唱機會，必須一鏡到底，完全沒有NG的空間，Jolin坦承站進全白的錄音間時，「感受到心臟砰砰跳，也不知道是為什麼，不知道是興奮還是緊張，還是…可能是因為自己在一個密閉的空間，很少會被這麼多台攝影機看著。因為平時在錄音的時候，我通常都是會有很多很奇怪的姿勢，燈光也是偏暗，所以是還蠻有趣的經驗。」而Jolin詮釋的TFT版〈玫瑰少年〉已於今晚9點在「THE FIRST TAKE」頻道上架。

「THE FIRST TAKE」是日本知名音樂YouTube頻道，以生動展示音樂人一次性拍攝表演而聞名，在白色錄音棚內放置一支麥克風，邀請許多國際歌手、樂團、作曲家以一鏡到底的形式進行演出，包括日本歌壇大哥大稻葉浩志、當紅創作歌手優里、時下最夯《鬼滅之刃》歌姬LiSA以及國際巨星艾薇兒(Avril Lavigne)和哈利(Harry Styles)都曾現身節目，創下極高的點擊量。由於只有一次的演出機會，對音樂人來說是非常嚴苛的考驗，節目於2019年首播，頻道訂閱人數至今已破796萬人，成為日本音樂類型的YouTube頻道中，除歌手官方頻道以外訂閱人數最多的頻道。

蔡依林登上日本音樂頻道THE FIRST TAKE。（THE FIRST TAKE提供）

登上「THE FIRST TAKE」對Jolin來說是全新的體驗，影片中的Jolin拿著耳機走向麥克風，深呼吸了一下，確認吉他手也準備好了，她綻放笑容後開始演唱全新編曲的〈玫瑰少年〉，以充滿穿透力的歌聲唱出歌曲中自由靈魂的力量。順利演唱後，Jolin分享，「這次〈玫瑰少年〉的編曲是想要有一種在家裡好像開了一盞很昏暗的燈，輕輕地哼唱、可以為自己跳一支舞。」由於是第一次參與「THE FIRST TAKE」的錄製，她表示：「所以編曲上有一點Motown、grooving，有一點性感、然後可以為自己搖擺，所以我在唱的時候也不會這麼緊張，希望舞蹈可以幫助我放鬆一點。」

Jolin也被問到在「THE FIRST TAKE」的演唱和平日演出最大的不同之處，她說：「最大的不一樣就是我平常演唱會可以跟觀眾互動，可以大肆地跳舞、可以控制麥克風的遠近，因為在錄音室的侷限比較多，難免會有緊張或怕出錯。不過這也比較接近我平常錄音的情況，就是沒辦法動太多，盡量在一個小空間裡享受跟自己互動。」