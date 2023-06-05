基隆市議員陳軍佐、何淑萍去年九合一選舉前，參加基隆市政府舉辦的里鄰長自強活動，各提供新台幣1萬元作為當天活動摸彩金，遭調查局認為涉賄，經基隆地檢署偵辦，檢查官不起訴。但同選區的無黨籍參選人李嘉濠提出當選無效訴訟，日前經基隆地院駁回告訴。

李嘉濠認為陳軍佐、何淑萍兩人於去年8月22日、23日，以及9月5日、6日，出席由基隆市政府舉辦的「基隆市111年度各區里鄰長自強活動-信義區」時，各提供新台幣1萬元供摸彩；李嘉濠認為兩人涉犯《公務人員選舉罷免法》的行賄罪，於去年12月26日向基隆地方法院提起陳軍佐及何淑萍兩人當選無效訴訟。

判決書中指出，法務部調查局曾因兩人提供摸彩金一事，移送基隆地檢署偵辦，但在檢察官調查後，認為沒有對價關係，予兩人不起訴處分，案經職權送再議，也經台灣高等檢察署檢察長駁回再議確定。

基隆地院法官在判決書中指出，陳、何兩人參加基隆市府所舉辦的自強活動，並提供摸彩金給里鄰長，是為增加曝光機會，合於一般社會通念的正常社交規矩或禮儀，也難以認定有行求、期約或交付的意思表示，認定不構成賄選行為。

另外，在詢問證人的過程中，證人也表示陳、何兩人出席活動時，雖有穿著競選背心，但不知道所抽到的紅包是誰提供，現場也沒有聽到兩人請託拜票，再加上里鄰長自強活動常有市議員提供摸彩金加碼。因此認定沒有主觀行賄犯意。

基隆地院表示，綜合各方判斷，認為陳、何兩人不構成選罷法的賄選行為，因此將陳嘉濠所提供當選無效訴訟駁回，全案可上訴。