韓國人氣女團BLACKPINK（BP）成員LISA來自泰國，憑藉精湛舞技入選出道，粉絲遍布全球，除了唱跳表演，她曾擔任大陸選秀節目《青春有你》的舞蹈老師，專業能力讓許多人佩服；近日LISA被拍到現身泰國寺廟，臉上似乎沒有妝容，看起來與平時相當不同。

近日有網友在泰國寺廟偶遇LISA，只見她穿著白色上衣，下半身是傳統圖騰藍裙，臉上似乎沒有妝容，與平時精緻模樣有些差別，網友還注意到LISA沒有穿鞋赤腳踩著地毯，腳趾形狀引起網友討論，「Lisa大美女享受假期罷了，穿傳統服飾真的很鄰家大姐姐耶」、「素顏偷拍圖，Lisa只是假期和家人去寺廟而已」、「腳趾扣地怎麼了」、「臉好小，好瘦儀態很好」、「腳趾頭很可愛」、「這樣看真的好泰」、「這個就...感覺她挺吃妝造的」、「腳趾比較長然後用力踩地吧」。

她今（5）日也發出當天拍攝的照片，LISA穿著當地服飾在古蹟前留下美照，雖然沒有化妝，但氣質依舊很好，照片很快獲得683萬人按讚，粉絲立刻誇讚：「LISA是天使」、「太美了我的寶貝」、「美翻了」、「泰國人的驕傲」、「穿著泰國服飾也好美」。除了寺廟，還有網友拍到LISA和朋友、家人一起去了當地商場，是久違的放鬆假期。先前LISA飛世界各地表演，也要出席各大時尚活動，BLACKPINK於27日在泰國開演唱會，LISA也是藉由這個機會才得以回家休息。