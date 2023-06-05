民進黨性騷吃案風波延燒，一連串政治人物、公眾人物身陷性騷疑雲，而這樣的狀況是否會影響到綠營2024的選情，前立委沈富雄5日就表示，「如果往上延燒，甚至燒到總統府了，那就有影響了，就變成林智堅2.0版了，但是這不是很容易」，引發討論。

沈富雄5日接受媒體採訪時，對於民進黨性騷擾案是否對選情有影響，沈表示「這很難說，因為在老百姓的心目中，把這件事情有沒有看得那麼嚴重，就要看他怎麼燒」，沈富雄說，「如果往上延燒，甚至燒到總統府了，那就有影響了，就變成林智堅2.0版了，但是這不是很容易」。

沈富雄更說，「到今天為止，所有的申訴人、加害者、被害人都是在一定的層次，都是在中產階級以上，要嘛黨工、媒體人或有頭有臉的人，沒傳出民進黨內部打掃的工人被騷擾的情況，所以這是一個充滿政治意涵的ME TOO 2.0台灣版」，最後對於賴清德目前的處理方式，沈富雄認為，「賴清德也是沒有選擇只能如此處理」，同時沈富雄也奉勸賴清德一句話，「就是不要為了大局，趕盡殺絕」。