先前上過新聞的性騷慣犯羅紹齊，目前任職於台南市政府。國民黨台北市議員徐巧芯指出，身邊有不少朋友曾經被羅姓男子騷擾過，不顧他人的意願傳裸照或者性暗示的言論。（台北市議員徐巧芯提供／劉彥宜台北傳真）

民進黨性騷事件頻傳，國民黨台北市議員徐巧芯質疑，先前上過新聞的性騷慣犯羅紹齊，被爆出離開民進黨立委賴惠員辦公室後，為何又能進入台南市政府？對此，台南市政府發言人田玲瑚表示，羅紹齊是通過「市府約聘（僱、用）臨時人員公開招考」進入市府服務，羅在服務期間並無收到他的相關不法申訴，若有涉任何違法情事，一律依法處理。

徐巧芯5日指出，民進黨的性平、道歉，都是假的。避避風頭。她質疑，先前被爆出騷擾兒少的易俊宏，轉一個圈後從台南市政府到民進黨議員林依婷辦公室工作。她更爆料，曾上過新聞的性騷慣羅紹齊，離開賴惠員辦公室後，現在有一名同名同姓的人，在台南市政府的新聞部工作，她親自向台南市政府查證他的學歷與經歷，才確定是同一人。

她質疑，身邊有不少朋友曾經被羅騷擾過，不顧他人的意願傳裸照或者性暗示的言論，現在他們對羅可能已進台南市政府工作，都相當驚訝與憤怒；她質疑，難道性騷擾以後還可以進市府高升？

台南市政府發言人田玲瑚則表示，羅紹齊是通過「市府約聘（僱、用）臨時人員公開招考」進入市府服務。羅紹齊服務期間並無收到他的相關不法申訴，若有涉任何違法情事，一律依法處理。田玲瑚並嗆，也要請教朱立倫、侯友宜，為何新北市府任用曾姓性騷嫌疑犯擔任參議，隨著受害者陸續出面指控，至今仍未見朱立倫主席與侯友宜市長對外澄清說明，也請國民黨一併追究。