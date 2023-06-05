由小提琴家林昭亮帶領的大師星秀音樂節（TMAF），讓學子可以直接和音樂大師學習，今年邁入第五屆。回顧這幾年，隨著疫情變動而在台、美兩地舉辦音樂節，參與的學子也陸續考上交響樂團，或在大賽上有傑出表現，指揮大師史特拉金也將來台，帶領學子前進，將在夏天開跑。

林昭亮表示，「史特拉金是位了不起的指揮，只要全心跟上他的要求，就能獲得許多珍貴的經驗。我們上次與他的合作就讓他相當印象深刻，這次能回到台灣，我們自己也相當期待。」

回顧疫情間辦音樂節，林昭亮表示，「過去四年挑戰雖然很多，但繼續理念是我們的任務，務必要創造出最高水準的音樂環境。」

今年音樂節依然獲得許多大師響應，包括世界一流交響樂團的首席，如紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、紐約愛樂首席黃欣、前波士頓交響樂團首席馬爾科姆．羅威（Malcolm Lowe）、聖路易交響樂團中提琴首席貝絲．古特曼．周（Beth Guterman Chu）、克里夫蘭管弦樂團大提琴首席馬克．科索爾（Mark Kosower）、前費城管弦樂團低音提琴首席哈洛德．霍爾．羅賓森（Harold Hall Robinson）、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）、柏林愛樂單簧管首席溫徹．富赫斯（Wenzel Fuchs）、紐約大都會歌劇院法國號首席艾瑞克．洛斯基（Erik Ralske）、芝加哥交響樂團小號首席伊斯堤邦．巴塔揚（Esteban Batallán），以及底特律交響樂團長號首席肯尼斯．湯普金斯（Kenneth Thompkins）、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫等，以及知名中提琴家黃心芸、小提琴家原田幸一郎等。

此外，2021年夏天，TMAF管弦樂團首度登上海外舞台，於舊金山獲得廣大迴響，當時未能來台與樂迷見面的指揮史拉特金感於樂團的熱情與投入，當下允諾將盡快重返帶領樂團演出。現任底特律交響樂團音樂總監及里昂國家管弦樂團榮譽音樂總監的他，曾五度榮獲葛萊美獎肯定，錄音曲目涵蓋不同時代與風格，邀約不斷的他，目前亦持續在世界各地客席指揮演出不輟，以作曲家、作家以及教育家的身份活躍。

這次也因應今年新增的低音銅管聲部，特別安排羅西尼的《威廉泰爾序曲》、亨德密特《韋伯主題交響變形》以西貝流士第二號交響曲，展現更豐富的管弦色彩。