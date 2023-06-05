2024總統大選三角督底定，外界關注各陣營副手人選，民眾黨主席柯文哲過去曾提出南部、女性及企業家等三大互補條件，但不排除「向天下徵才」。據悉，柯營已有重要幕僚探詢台大社科院長蘇宏達意願，待柯從日本返台後再討論。對此，民眾黨回應，關於副手人選，各領域的傑出人才都是主席積極爭取、接觸的對象。

柯文哲5月20日對外宣誓參選總統，此後便向外探詢可能副手意願，柯也盼黨中央委員、柯辦幕僚積極推薦人選，認為只要合適的「都可以談看看」，並不限定過去所開的三大條件，日前更因鴻海創辦人郭台銘的「山盟海誓」說，使外界有「郭柯配」的聯想，而接任柯競選總幹事的前台北市副市長黃珊珊，據悉被列為最後選項。

據透露，近期有柯營幕僚探詢蘇宏達參政意願。知情人士指出，蘇反執政黨色彩鮮明，也未擔任官職或參選，政治素人形象也符合柯營對副手的想像，且蘇歷經卡管案、林智堅與鄭文燦論文案，更傳出被國安局查水表，其存在能凸顯綠營執政傲慢。

該人士分析，蘇宏達除能喚起深藍對於綠營的不滿之外，台大社科院長的身份也符合中間知識分子期待，能穩固中間選民、拉攏深藍選票，且能提供歐美事務、兩岸論述等外交觀點，與柯有互補性，能使柯專注內政議題與民進黨交鋒。

不過，由於人事尚在幕僚探詢階段，且柯4日前往日本展開為期5天的訪問，雙方未來如何互動猶未可知。

對此，民眾黨發言人盧冠妃指出，柯主席目前在日本出訪中，持續爭取各界支持。外界關注副手人選，與不分區立委人選一樣，會向天下徵才，各領域的傑出人才，都是主席積極爭取、接觸的對象。