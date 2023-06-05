高雄市議員李雨庭大寮服務處5日晚間遭不明人士倒車衝撞，導致大門破損、玻璃碎裂一地。李雨庭第一時間報警並在臉書譴責暴力，懷疑與今天下午服務處一起協商不成的債務糾紛有關。林園分局強調，已掌握駕駛身分，組成專案小組積極偵辦。

李雨庭透過臉書表示，下午他的助理接受朋友的陳情，在服務處協商債務糾紛，後續大家不歡而散。晚上大寮服務處就遭不明人士駕車闖入破壞，面對如此的暴力她表達譴責與抗議，要求警務單位儘速查辦。

林園分局表示，晚間6點接獲通報，在大寮區捷西路有糾紛，中庄派出所現場警網立即到場察看，經查為兩方人馬因債務問題、相約議員服務處協商，但最後協商未果，其中一方駕駛自小客，以倒車方式撞擊服務處大門後，旋即徒步逃離現場，目前已成立專案小組積極偵辦。

高雄市議會民進黨黨團總召江瑞鴻也聲援指出，不允許任何人暴力威脅議員服務處，要求全力緝兇，並限市警局24小時內破案。

高雄市議會民進黨團幹事長林智鴻直言，議員每日接受人民陳情案件，需花費心思體力抽絲剝繭，找到問題點並協調出最適切的解決方案，而議員工作是1年365天，全天候待命，目標希望能解決人民問題，讓城市更進步，如今發生暴力報復憾事，完全不能接受，希望市警局盡速破案，讓市民可以安全。