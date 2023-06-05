嘉義縣盧姓女子2日深夜疑似用枕頭悶死7旬老父後輕生，經送醫搶救脫離險境，今天盧女清醒，警方訊問行凶動機後，依殺直系血親尊親屬罪嫌移送移送嘉義地檢署，檢察官複訊後向嘉義地方法院聲請羈押，晚間9點嘉義地院以被告涉犯殺害直系血親尊親屬犯嫌重大，係犯最輕本刑5年以上刑重罪，為避免被告輕生湮滅證據，裁准羈押。

46歲盧女8年前離婚後，與73歲父親及哥哥同住在竹崎鄉和平村的老家，家中經濟靠哥哥工作維持，2日晚上盧女疑用枕頭悶死父親後，再意圖輕生，當時在外地工作的哥哥，收到「我送老爸上西天，我也走了不要救我」的簡訊後，趕回家裡，發現老父已無生命跡象，妹妹倒在床邊意識不清，經送醫後救回一命。

盧女清醒後向警方供稱，父親近來失智症狀加劇，夜晚看見燈光會以為發生火災而大聲呼喊，且常有言語暴力，讓她身心俱疲，2日晚上因父親又大吵大鬧，才會一時失控，想和父親一同共赴黃泉，以毛巾悶死父親再輕生。

檢警3日相驗，根據死者盧父口、鼻瘀傷痕，研判遭悶死，明天下午將解剖死者遺體釐清死因及案情，今檢方複訊後，依涉及重罪及有輕生舉動，向嘉義地方聲請羈押。

嘉義地方表示，被告經訊問後，承認有殺害其父親事實，且有卷內相關證據資料足以佐證，足認被告涉犯刑法第272條殺害直系血親尊親屬罪嫌，嫌疑重大。

法官審酌被告在本案之前即有殺害父親想法，且本案是在被害人已服安眠藥入睡之後才下手實施犯行，稽以被告在犯案後輕生，可見被告本案殺意及自殺念頭甚堅，有輕生湮滅證據之可能，足認有刑事訴訟法第101條第1項第3款之羈押原因。

法官審酌案發經過及情節，本案無法以交保方式替代羈押，被告應予羈押，至於檢察官主張有刑事訴訟法第101條之1羈押原因部分，檢察官並未敘明理由，且本案被害人業已死亡，無從認定被告本案有反覆實施之虞。

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