來台快閃台灣粉絲會活動且在台宣布立即引退的日本AV女優相澤南，在結束活動後於5日搭機返日，相澤南說，謝謝粉絲的支持，也請以後期待全新「相澤南」的表現。

來台快閃台灣粉絲會活動且在台宣布立即引退的日本AV女優相澤南，在結束活動後於5日搭機返日，相澤南說，謝謝粉絲的支持，也請以後期待全新「相澤南」的表現。（陳麒全攝）

相澤南表示，來台前一天，決定要在台灣宣布引退，所以她很期待，但是心情也很緊張、很複雜。對她來說，這件事就像突然改變了身份，這是第一次有這種感覺。

來台快閃台灣粉絲會活動且在台宣布立即引退的日本AV女優相澤南，在結束活動後於5日搭機返日，相澤南說，謝謝粉絲的支持，也請以後期待全新「相澤南」的表現。（陳麒全攝）

另外，她也對於前一天還不知道的參加巴士巡迴活動的粉絲們感到很抱歉， 在來台灣的第二天和大家見面時，很擔心他們會生我的氣或討厭我，擔心我和粉絲一起旅行時不能享受旅行。

來台快閃台灣粉絲會活動且在台宣布立即引退的日本AV女優相澤南，在結束活動後於5日搭機返日，相澤南說，謝謝粉絲的支持，也請以後期待全新「相澤南」的表現。（陳麒全攝）

相澤南說，讓她感到驚訝的是，前來參加活動的粉絲們沒有發生任何事情，在這一趟台灣行的旅途中，每一位參加者都告訴我，「I like you」、「You are really pretty」、「You are best」，讓她感到非常意外，也非常高興，當時也感動的又哭了，大家還一直笑我說別再哭了。

來台快閃台灣粉絲會活動且在台宣布立即引退的日本AV女優相澤南，在結束活動後於5日搭機返日，相澤南說，謝謝粉絲的支持，也請以後期待全新「相澤南」的表現。（陳麒全攝）

相澤南也表示，目前從AV引退是第一次也是最後一次，這是我人生中的一個重要決定，我對自己的決定很滿意，很樂意分享。粉絲們支持我的決定，雖然我不再是AV女優了，但聽到他們會繼續支持我，我還是很感動。

來台快閃台灣粉絲會活動且在台宣布立即引退的日本AV女優相澤南，在結束活動後於5日搭機返日，相澤南說，謝謝粉絲的支持，也請以後期待全新「相澤南」的表現。（陳麒全攝）

相澤南說，想對我所有的粉絲說聲「ありがとう、本当にありがとう（謝謝，真的非常感謝）」。我不會再做AV演員，但我會繼續努力。我想繼續以更好的形象讓粉絲們開心，也想讓「相澤南」的名聲更大，敬請期待我以後的活動。