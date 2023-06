來台快閃台灣粉絲會活動且在台宣布立即引退的日本AV女優相澤南,在結束活動後於5日搭機返日,相澤南說,謝謝粉絲的支持,也請以後期待全新「相澤南」的表現。

來台快閃台灣粉絲會活動且在台宣布立即引退的日本AV女優相澤南,在結束活動後於5日搭機返日,相澤南說,謝謝粉絲的支持,也請以後期待全新「相澤南」的表現。(陳麒全攝)

相澤南表示,來台前一天,決定要在台灣宣布引退,所以她很期待,但是心情也很緊張、很複雜。對她來說,這件事就像突然改變了身份,這是第一次有這種感覺。

另外,她也對於前一天還不知道的參加巴士巡迴活動的粉絲們感到很抱歉, 在來台灣的第二天和大家見面時,很擔心他們會生我的氣或討厭我,擔心我和粉絲一起旅行時不能享受旅行。

相澤南說,讓她感到驚訝的是,前來參加活動的粉絲們沒有發生任何事情,在這一趟台灣行的旅途中,每一位參加者都告訴我,「I like you」、「You are really pretty」、「You are best」,讓她感到非常意外,也非常高興,當時也感動的又哭了,大家還一直笑我說別再哭了。

相澤南也表示,目前從AV引退是第一次也是最後一次,這是我人生中的一個重要決定,我對自己的決定很滿意,很樂意分享。粉絲們支持我的決定,雖然我不再是AV女優了,但聽到他們會繼續支持我,我還是很感動。

相澤南說,想對我所有的粉絲說聲「ありがとう、本当にありがとう(謝謝,真的非常感謝)」。我不會再做AV演員,但我會繼續努力。我想繼續以更好的形象讓粉絲們開心,也想讓「相澤南」的名聲更大,敬請期待我以後的活動。