台南市南區萬年五街某水產行本月2日被連開25槍示警，昨天凌晨歸仁區成功路一處民宅，又被人朝鐵門開槍示警，所幸無人傷亡。事後，涉案的柯姓男子攜帶1把改造長槍、1把制式手槍及百餘發子彈，向歸仁警分局歸南派出所自首。警方依槍砲、恐嚇等罪嫌移送複訊後，台南地檢署向台南地院聲押獲准。

不過，據柯男告訴警方，當天清晨曾因債務糾紛前往成功路某民宅連開10多槍，但警方根據他的供述前往調查時，屋主卻表示家裡沒有被開槍；加上柯男早已被警方列為治平專案查緝對象，警方對他的說法有所質疑，將繼續深入調查。

台南地院則指出，訊據被告承認犯行，羈押聲請書所載犯罪事實，也經證人證述明確，加上又有歸仁警分局提供的證物，足認被告涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》中的未經許可持有衝鋒槍、手槍罪、未經許可持有子彈罪及刑法恐嚇罪等犯罪嫌疑重大。

法官認為，被告所犯未經許可持有衝鋒槍、手槍的罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，其畏罪逃亡規避追訴、審判程序的可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，加上被告因與他人有糾紛前往開槍，在糾紛未解決前仍有再次前往尋仇開槍的可能性，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，具備羈押原因，非予羈押顯然無法進行追訴、審判。

歸仁警分局也說，此案已報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，相關案情仍在釐清中，後續視案件偵辦告一段落，並報請檢察官同意後，再適時對外說明。