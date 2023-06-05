零食伴隨著許多人度過童年時光，不過隨著時代演進，不少零食也因各種原因消失在世人的眼中。一位網友近日發文詢問，「有什麼絕版零食是讓人念念不忘的？」，貼文一出引發熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，有些零食可能因為市占率不高、銷量不好而被下架，不過有些零食明明原本賣得不錯，最後卻更改配方或是停產，像他印象最深刻的就是知名洋芋片品牌「品客」，現在的味道就和過去不一樣，讓他好奇「還有什麼絕版零食讓人念念不忘的嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「黃箭」、「輕鬆小品冰淇淋牛奶口味，X給我復刻」、「健素糖其實是豬飼料，國小某天很想吃叫媽媽去買，沒過幾天就爆新聞說是豬飼料做的，嗚嗚我都吃半罐豬飼料了」、「伴點奶茶」、「我好想再吃一次唐三鼠」、「司迪麥口香糖」、「乖乖泡泡糖」、「舊版品客」、「康喜健鈣比較好吃」。

其中最多人懷念的絕版零食，就是台灣本土南僑集團過去生產的「歐斯麥」餅乾，「還我歐斯麥」、「歐斯麥+1，稍微帶點鹹味，超好吃巧克力餅」、「歐斯麥巧克力夾心！」、「歐斯麥巧克力夾心，市面上完全沒有替代品」。