近日道路「天坑」議題引發關注，台中李姓父親5日帶著女兒到大里區東湖公園玩耍，意外發現公園步道旁有個「無底洞」，台中市議員江和樹接獲通報表示，該坑洞約1.5公尺深，相當危險，要求市府盡快了解原因並改善；大里區公所晚間已派員設置警戒區域提醒民眾。

江和樹表示，東湖公園位於大里軟體園區旁，園區內有許多裝置藝術，是知名打卡景點，此外附近大樓林立，東湖公園也是許多住戶前來散步運動的地方。李先生5日帶著女兒到公園玩耍，女兒竟意外找到步道旁有個大坑洞，才發現公園潛藏危機。

針對大里東湖公園出現坑洞，大里區公所晚間已派員拉起警戒區域提醒民眾。（大里區公所提供／潘虹恩台中傳真）

江和樹表示，經現場查看，該坑洞真的深竟超過1.5公尺，一不小心就可能被絆倒，「甚至小孩子都可能掉進去」，他親自測試發現，若踩空真的會掉進去，連成年人的腿都踩不到底坑洞底部。

江和樹表示，東湖里人口眾多，東湖公園更是密集住宅區的綠洲，不應該潛藏危機，近日才剛下完強降雨，公園發生不明地層下陷的原因，土壤遭流失，市府及公所應該正視問題，瞭解原因進行改善，還給市民安全的休憩環境。