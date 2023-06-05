行之有年、由朱宗慶打擊樂團2擔任演出的豆莢寶寶兒童音樂會，今年主題為「踏浪踏浪～擊樂島」，由擁有多年兒童劇經驗的呂濟寬擔任編劇與導演，故事主角豆莢寶寶DoReMi要帶孩子們登上擊樂島冒險。

自1988年開始，朱宗慶打擊樂團舉辦了兒童音樂會，為兒童設計的音樂內容，並打開表演藝術對於兒童節目的想像。面對現今兒童音樂會的眾多選擇，藝術總監朱宗慶表示，「這些小小觀眾，未來都會變成台灣表演藝術重要的喜好者與支持者，甚至成為表演者，亦或在各行各業發光發熱。」

在2003年兒童音樂會任務交棒至朱宗慶打擊樂團2，當中不乏是小時候看著歷年音樂會長大的團員，把當年的所學所感，轉化成現今的表演養分，更讓朱宗慶打擊樂團推出的兒童音樂會，有著一脈相承的優良傳承。

「踏浪踏浪～擊樂島」故事開啟於豆莢寶寶DoReMi受邀前往參加「踏浪擊樂嘉年華」，除了擔任演出嘉賓外，更能參觀三座擁有不同擊樂風格的島嶼，沒想到中途遊艇遭遇風浪，三位豆莢寶寶竟然被風浪拆散了，展開了一場海上奇幻漂流。

當中DoDo與MiMi各自被喜愛擊樂的島民救起，好不容易會合後，卻發現ReRe有所異樣。豆莢寶寶必須使用音樂解決危機，帶大家回家。演出將於8月19日在台北開始，一路全台巡演至11月19日。